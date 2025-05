Índia e Paquistão continuam ataques apesar de apelo por calma da comunidade internacional

Outras regiões indianas tomaram medidas de precaução, como em Bhuj, no estado de Gujarat (sudoeste), onde as autoridades requisitaram ônibus para o caso de evacuação de moradores das áreas de fronteira com o Paquistão.

A Autoridade Marítima Indiana ordenou que todos os portos, terminais e estaleiros para reforçar a sua segurança devido a "ameaças potenciais".

Ambos os países parecem não ouvir os apelos da comunidade internacional para a redução da tensão. "Queremos uma redução da tensão o mais rápido possível. No entanto, não podemos controlar esses países", disse o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, em uma entrevista na quinta-feira (8) ao canal Fox.

O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Adel al Joubeir, era esperado no Paquistão nesta sexta-feira, de acordo com um alto funcionário de Islamabad. Ele viajou para a Índia na quinta-feira, onde se encontrou com o chanceler indiano, Subrahmanyam Jaishankar.

