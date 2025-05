Na Rússia, Lula comemora derrota nazista ao lado de Putin e cumpre agenda no país

A Rússia comemora o 80º aniversário da derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial nesta sexta-feira (10), com um desfile militar e a presença de cerca de vinte chefes de Estado, entre eles o presidente Lula, que chegou a Moscou na quarta-feira (7).

A agenda do presidente na capital russa nesta sexta-feira inclui a participação na cerimônia de oferenda floral no Túmulo do Soldado Desconhecido, no Jardim Alexander, perto da Muralha do Kremlin.

Em seguida, Lula participa de um almoço oferecido por Putin, com quem terá uma reunião no Kremlin por volta das 15h30 (horário local). O presidente se encontrará depois com o premiê eslovaco, Robert Fico, e à noite participará de um jantar oferecido em sua homenagem.