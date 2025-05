No Peru, eleição do papa Leão XIV é motivo de orgulho para todo o país

Em 2017, o então cardeal se destacou por defender publicamente as vítimas do conflito armado das décadas de 1980 e 1990 e criticou o pedido de desculpas considerado insuficiente pelo ex-presidente Alberto Fujimori, considerado culpado de crimes contra a humanidade.

Quando foi chamado a Roma em 2023 pelo papa Francisco para se tornar prefeito do dicastério para os bispos e presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, deixou o país emocionado.

Em uma carta dirigida a seus fiéis, ele escreveu que "teve a alegria e o orgulho de se identificar com o povo peruano. Sempre estarei perto de você", declarou.

Esperança para o país

O Peru atravessa uma grave crise de insegurança, com um aumento preocupante de extorsões e assassinatos. Muitos depositam suas esperanças em Leão XIV. "Ele vai mudar as coisas no mundo, a guerra e tudo mais, mas especialmente a violência no Peru, espero", acredita Margarita.

Outros esperam que o conhecimento das realidades do país permita desempenhar, talvez, um papel maior do que o do atual governo. Especialmente porque a confiança na classe política está em queda. Quatro ex-presidentes estão atualmente na prisão e outros aguardam julgamento.