Macron pede "conversas diretas" entre Kiev e Moscou para tratar cessar-fogo de 30 dias na Ucrânia

Os líderes francês, alemão e britânico chegaram a Kiev juntos de trem, já o polonês Tusk, chegou separadamente, postou um vídeo de sua chegada à estação de Kiev no X.

O quarteto participará de uma reunião virtual com os outros líderes da "coalizão dos dispostos", um grupo de países ocidentais, principalmente europeus, dispostos a fornecer à Ucrânia "garantias de segurança". De acordo com a declaração, eles informarão os outros países sobre o "progresso feito em direção a uma futura coalizão que reunirá forças aéreas, terrestres e marítimas" para ajudar o exército ucraniano "após um possível acordo de paz" com a Rússia, que avança em invasões do território da Ucrânia há três anos.

Macron pede "conversas diretas"

Paris e Londres estão encarregadas de dirigir essa coalizão, cujos contornos ainda não estão claros. Depois de embarcarem no mesmo trem na Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia, Macron, Starmer e Merz, vestidos com roupas casuais, tiveram uma conversa a três durante a viagem, observaram os jornalistas da AFP.

Os europeus foram para Kiev após um apelo do presidente dos EUA, Donald Trump, na quinta-feira (8), que pediu à Rússia que aceite um "cessar-fogo incondicional de 30 dias". Trump ameaçou com novas sanções ocidentais caso as negociações fracassassem.