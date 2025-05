Maestro brasileiro João Carlos Martins encerra carreira internacional com concerto no Carnegie Hall

Martins regeu a orquestra NOVUS (Trinity Church's New Music Orchestra) e, como epílogo, se sentou ao piano. Usava luvas biônicas, uma tecnologia brasileira que lhe devolveu o movimento dos dedos ? o que a medicina, durante décadas, havia lhe negado. Tocou Bach, com os dez dedos, e fez o impossível soar natural. "Ganhei muitas batalhas, perdi algumas guerras", disse ele, no palco. "Mas nunca parei de lutar."

Essa luta começou cedo. Aos 8 anos, já era considerado prodígio. Aos 18, gravava os primeiros discos. Aos 21, era celebrado pelo New York Times como um dos mais notáveis intérpretes de Bach de sua geração. Mas a ascensão meteórica deu lugar, quase sem aviso, a uma espiral de tragédias.

Aos 22 anos, uma dor inexplicável começou a comprometer os movimentos da mão direita. A distonia focal ? um distúrbio neurológico que atinge músicos e atletas ? foi interrompendo, aos poucos, sua carreira de pianista. Vieram cirurgias experimentais nos Estados Unidos, no Brasil, na China. Vieram quedas, fraturas, uma lesão cerebral após um assalto brutal na Bulgária. Vieram os silêncios, as pausas forçadas, os dias em que a música parecia ter lhe virado o rosto.

Fim e recomeço

Aos 29 anos, uma crítica no New York Times o chamou de "errático". Ele interpretou como um veredito e parou de tocar. Sete anos depois, virou empresário de boxe. Levou Éder Jofre de volta aos ringues e viu o pugilista recuperar o título mundial. "Se ele conseguiu, eu também posso voltar ao piano", pensou.

Mas a volta não foi imediata. Antes disso, houve o fundo do poço. "Entrei numa banheira com uma gilete para me suicidar", contou. "Aí o telefone tocou. Era meu professor de piano. Ali, eu voltei a ter amor à música. À vida."