Papa Leão XIV explica seu compromisso com questões sociais diante dos desafios da inteligência artificial

Em uma reunião com o Colégio de Cardeais, no sábado (10), Leão XIV destacou a importância da questão social, particularmente diante dos desafios impostos pela inteligência artificial, ao escolher seu nome como papa. Robert Francis Prevost, 69 anos, foi eleito como novo papa na última quinta-feira, no segundo dia de conclave, e revelou seu nome em referência ao papa Leão XIII, que foi chefe da Igreja Católica de 1878 até sua morte em julho de 1903.

Neste sábado, Robert Prevost disse que "há várias razões" para essa escolha de seu nome de sumo pontífice, "principalmente porque o papa Leão XIII, com a histórica encíclica 'Rerum novarum', abordou a questão social no contexto da primeira grande Revolução Industrial", disse o novo papa, segundo o Vaticano.

Essa encíclica de 1891, que pode ser traduzida como "coisas novas" ou "inovações", é o texto inaugural da "doutrina social" da Igreja Católica, baseada especialmente nos princípios da dignidade humana, da solidariedade e do bem comum.