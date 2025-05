Paquistão tem espaço aéreo fechado após contra-ataque na Índia; China e G7 temem escalada militar

A operação foi lançada depois que ataques foram direcionados a três bases paquistanesas durante a noite, incluindo uma nos arredores de Islamabad, em um cenário de sério confronto entre as duas potências nucleares. Há relatos de explosões na manhã de sábado na cidade de Srinagar, na parte indiana da Caxemira, que é disputada pelos dois países. Ao meio-dia de sábado, a Autoridade de Aviação do Paquistão anunciou que o espaço aéreo paquistanês seria fechado até a manhã de domingo. Há informações também do fechamento de pelo menos 32 aeroportos do lado indiano.

Pouco depois, um porta-voz do exército paquistanês apareceu na televisão estatal, anunciando represálias generalizadas e declarando que "a Índia atacou as bases de Nour Khan, Mourid e Chorkot com mísseis. Agora aguardem nossa resposta", ameaçou ele, em inglês. Desde então, houve uma sucessão de ataques com mísseis, tiros de artilharia e ataques de drones entre os dois vizinhos.

De acordo com Islamabad, essa retaliação ocorreu após ataques indianos contra bases aéreas paquistanesas, incluindo uma próxima à capital. Esse confronto mais sério entre as duas potências nucleares nas últimas décadas já causou cerca de 50 mortes de civis de ambos os lados.

A verificação independente dos ataques entre os dois países é difícil. Do lado indiano, alega-se que cinco pessoas, incluindo um oficial de alto escalão, foram mortas anteriormente por fogo de artilharia. Também houve ataques de drones paquistaneses em 26 áreas de fronteira, resultando em um ferido. Segundo apuração da RFI, os drones teriam como alvo o aeroporto de Srinagar, a capital da Caxemira. "A escalada do Paquistão continua com uma série de ataques de drones e outras munições", informou o exército indiano em sua conta no X. O Paquistão nega todas essas acusações.

Paquistão nega retaliação

O ministro da Informação da Caxemira paquistanesa, Mazhar Saeed Shah, disse à AFP no sábado que "onze pessoas, incluindo quatro mulheres e uma criança" foram mortas durante a noite "em intensos bombardeios indianos em mais de cinco locais na linha de controle", a fronteira de fato na região disputada. "Desde quarta-feira, 28 pessoas foram mortas e 125 ficaram feridas em bombardeios indianos ou ataques com mísseis" na Caxemira administrada pelo Paquistão, acrescentou.