Guerra comercial: EUA saem otimistas após dois dias de discussões com a China na Suíça

Os Estados Unidos anunciaram "avanços substanciais" após dois dias de negociações com a China em Genebra para aliviar as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo devido à guerra comercial iniciada por Donald Trump. Os representantes de Pequim não fizeram comentários.

"Tenho o prazer de informar que fizemos progressos substanciais entre os Estados Unidos e a China nas importantíssimas negociações comerciais", disse o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, a repórteres em Genebra. "As negociações foram produtivas", declarou ele, sem responder a perguntas da mídia, mas prometendo que haveria uma "sessão informativa completa" sobre as negociações na segunda-feira.

O representante comercial de Washington, Jamieson Greer, que também participou da delegação com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, enfatizou que as diferenças entre os dois países não eram "tão grandes quanto poderíamos imaginar". Não houve declarações oficiais do lado de Pequim.