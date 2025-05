Lula tenta reforçar 'proximidade estratégica' com Pequim em viagem oficial à China

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Pequim, na noite de sábado (10), para uma visita de Estado. O líder latino-americano participará do 4° Fórum Ministerial China-Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), programado para terça-feira (13). O evento acontece em um momento em que China e Estados Unidos travam uma verdadeira guerra comercial. Pequim tenta reforçar parcerias com outras partes do globo, enquanto Brasília busca diversificar suas exportações para o gigante asiático.

Em uma mensagem na rede social X, Lula descreveu esta visita como "um grande passo na relação de amizade e proximidade estratégica com a China, maior parceiro comercial do Brasil desde 2009".

As duas potências, membros do Brics, fortaleceram recentemente sua relação em oposição ao protecionismo comercial de Donald Trump. Brasília e Pequim também reforçaram seus laços econômicos e comerciais: com US$ 160 bilhões em comércio bilateral em 2023 (R$ 774 bilhões na cotação da época), os chineses continuam sendo os maiores parceiros comerciais do Brasil.