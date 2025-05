Papa Leão XIV pede fim das guerras da Ucrânia e Gaza em seu 1° discurso dominical como pontífice

"Levo no coração o sofrimento do amado povo ucraniano. Tudo deve ser feito para alcançar uma paz genuína, justa e duradoura o mais rápido possível", acrescentou, implorando que "todos os prisioneiros sejam libertados e que as crianças possam retornar às suas famílias".

Dizendo estar "profundamente triste com o que está acontecendo na Faixa de Gaza", o papa pediu "o fim imediato das hostilidades, o fornecimento de ajuda humanitária à população civil exausta e a libertação de todos os reféns".

"No entanto, acolhi com satisfação o anúncio do cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão e espero que, por meio das próximas negociações, um acordo duradouro possa ser alcançado rapidamente", reforçou o agostiniano.

Expectativas da 1?ª oração dominical de Leão XIV

A primeira oração dominical do novo papa foi muito aguardada, pois esse encontro semanal costuma ser uma oportunidade para o líder religioso falar sobre questões importantes que dominam as notícias internacionais.

Em sua segunda aparição pública como chefe da Igreja Católica, Robert Francis Prevost, 69 anos, já havia se dirigido aos fiéis com uma breve oração na quinta-feira, logo após o "Habemus Papam" que o apresentou ao mundo, na ocasião reuniu cerca de 100 mil pessoas que lotaram a Praça de São Pedro.