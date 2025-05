Para lutar contra superlotação nas prisões, França estuda reduzir duração das penas

Os detalhes sobre qual seria a redução das penas e quais detentos se beneficiariam dessa medida não foram divulgados. Mas na época da pandemia, a diminuição das detenções era de cerca de dois meses e os condenados por violência doméstica e terrorismo não tinham direito ao benefício.

Ministro linha-dura é contra a medida

As equipes do ministério francês da Justiça informaram que o ministro Gérald Darmanin, conhecido por sua linha-dura em matéria de segurança, não se mostrou "totalmente desfavorável" a essa proposta. No entanto, esse mecanismo de regulação, que ainda vai ser estudado, vem sendo solicitado pela maioria das partes interessadas há anos.

O ministro descartou a ideia da redução das penas, preferindo dar prioridade à aceleração da construção de vagas nas prisões, à deportação de prisioneiros estrangeiros e à classificação dos detentos de acordo com sua periculosidade. Mesmo se o ministério afirma que essas medidas levarão pelo menos "um ou dois anos" antes de ter um efeito real sobre a superlotação das prisões.

De acordo com os autores do estudo, "forte resistência dos representantes políticos" em aceitar a ideia é explicada pelo fato de que "a justiça francesa continua a ser amplamente considerada frouxa pela opinião pública". Isso apesar do fato de que os números mostram que a resposta penal "nunca foi tão forte e que as sentenças de prisão estão ficando mais longas".

Segundo dados apresentados em 2024 pelo Conselho da Europa, a França é o país europeu com o terceiro maior índice de superlotação carceraria, atrás apenas de Chipre e da Romênia.