Rússia adia possibilidade de cessar-fogo exigido por aliados de Kiev e sugere conversas 'diretas' em Istambul

"A Rússia está pronta para negociações sem quaisquer pré-condições (....). Propomos começar na próxima quinta-feira, 15 de maio, em Istambul", declarou Putin à imprensa, na noite de sábado no Kremlin. Ele acrescentou que se reuniria com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nas próximas horas. Este último, em contato regular com o russo, ofereceu-se em várias ocasiões para sediar conversações de paz. A Turquia, membro da Otan, desempenhou um papel de mediação em 2022 na conclusão de um acordo que permitia a exportação de grãos ucranianos pelo mar Negro, que a Rússia posteriormente abandonou.

Vladimir Putin não "descartou" a ideia de um cessar-fogo ser discutido nas conversas com Kiev, mas ressaltou que essas discussões devem se concentrar nas "causas fundamentais do conflito" - que ele descreveu como uma "guerra", embora as autoridades russas rejeitem esse termo - "a partir de uma perspectiva histórica". Moscou justificou o lançamento de sua ofensiva em larga escala em fevereiro de 2022 com o desejo de "desnazificar" a Ucrânia, cujo exército ocupa atualmente cerca de 20% de seu território, e de se opor à sua aproximação com o Ocidente e ao reforço da Otan perto de suas fronteiras.

Putin quer "ganhar tempo"

Embora os movimentos de Donald Trump, desde seu retorno à Casa Branca, indiquem uma aproximação com Vladimir Putin, Moscou tem rejeitado até agora os pedidos de cessar-fogo. O Kremlin se contentou em declarar unilateralmente uma trégua de três dias para as comemorações do 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, que terminaram na noite de sábado após serem marcadas por acusações de violações de ambos os lados. Após o término da trégua decretada por Moscou, os alertas de ataques aéreos soaram em muitas regiões ucranianas, incluindo Kiev.