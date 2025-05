Democracia ofensiva: banir a extrema direita basta?

Na Alemanha, França e Romênia, decisões judiciais tentam conter partidos autoritários ? mas isso, por si só, talvez não seja suficiente. A última semana marcou mais um capítulo nas tensões entre a extrema-direita e a justiça ? desta vez, na Europa.

Thomás Zicman de Barros, analista político, especial para a RFI

Foram dias de decisões e indecisões. Na Alemanha, na segunda-feira (5), o Escritório de Proteção da Constituição declarou o partido AfD, Alternativa para a Alemanha, como um grupo extremista, citando sua proximidade com setores neonazistas e a negação do princípio de igualdade ? de acordo com a lógica do partido, imigrantes seriam cidadãos de segunda classe.