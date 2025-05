EUA e China suspendem tarifas de importação recíprocas por 90 dias

A guerra comercial entre Pequim e Washington teve início quando o presidente Donald Trump adotou uma série de tarifas que afetaram muitos países e especificamente a China. O país asiático respondeu com duras medidas de represália. Desde o início do ano, as tarifas impostas pelos Estados Unidos à China alcançaram 145%, mas as taxas acumuladas para determinados produtos podem chegar a 245%. Em resposta, a China impôs tarifas de 125% sobre os produtos americanos e, como resultado, o comércio bilateral entre as principais economias do mundo enfrenta uma estagnação.

As negociações de Genebra aconteceram em clima de "grande respeito" e o resultado demonstra que "nenhuma das partes quer uma ruptura econômica", declarou Bessent nesta segunda-feira.

No domingo, He Lifeng havia destacado "progressos significativos", após dois dias de conversas, que descreveu como "francas, profundas e substanciais".

De acordo com o comunicado conjunto, China e Estados Unidos também concordaram em "estabelecer um mecanismo para prosseguir com as conversações sobre as relações comerciais e econômicas".

"Passo positivo"

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, destacou antes do anúncio que as discussões entre Pequim e Washington eram "um passo positivo e construtivo para uma desescalada".