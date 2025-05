Gaza: Hamas liberta refém israelense-americano Edan Alexander após negociação com EUA

Para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a libertação do jovem soldado foi resultado de uma "combinação vencedora" de pressão militar de Israel e pressão política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Isso foi possível graças à nossa pressão militar e à pressão política exercida pelo presidente Trump. É uma combinação vencedora", disse Netanyahu em um vídeo divulgado por seu gabinete.

Edan Alexander estava preso havia 19 meses na Faixa de Gaza, onde uma suspensão temporária dos bombardeios oferece agora um raro alívio aos moradores.

"Acompanhado por forças do exército israelense, o refém libertado Edan Alexander cruzou a fronteira para o território israelense", detalhou o exército em um comunicado.

Visita de Trump ao Oriente Médio

A libertação do único refém vivo com cidadania americana ainda mantido em Gaza coincide com a ida do presidente Donald Trump ao Oriente Médio, quando visitará a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar, um dos países mediadores do conflito entre Israel e o Hamas.