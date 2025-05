Hamas anuncia libertação iminente de um refém israelense com cidadania norte-americana

Segundo o Canal 12 de Israel, nessa reunião o funcionário norte-americano teria informado que o presidente Donald Trump pode seguir adiante e assinar um acordo estratégico com a Arábia Saudita mesmo sem o envolvimento de Israel.

Um ponto importante: segundo informações obtidas pela RFI e confirmadas também por agências de notícias, é possível que os Estados Unidos aceitem que a Arábia Saudita estabeleça o seu próprio programa nuclear para fins civis.

Os governos anteriores dos EUA condicionavam o apoio a este projeto nuclear saudita ao estabelecimento de relações diplomáticas com Israel. Trump pode mudar essa posição histórica dos EUA.

A Arábia Saudita tem planos de construção de um reator nuclear em meio à disputa regional com o Irã, que também mantém o seu próprio programa atômico e que é um rival geopolítico não apenas de Israel, mas dos sauditas e das monarquias do Golfo Pérsico, casos de Emirados Árabes Unidos e Bahrein, por exemplo.

Durante a visita, o presidente norte-americano também deverá se reunir com o presidente da Autoridade Palestina, Mahnoud Abbas, e com os presidentes do Líbano, Joseph Aoun, e da Síria, Ahmed al-Sharaa, segundo o canal de TV egípcio Al-Ghad.

"Chaleira elétrica"

Uma fonte em Israel ouvida pela RFI comparou o presidente norte-americano a uma "chaleira elétrica" que esquenta e esfria com rapidez. Ou seja, sob a perspectiva israelense, Trump é capaz de ameaçar atacar o programa nuclear do Irã e, na sequência, anunciar negociações diretas com o país, como fez durante a visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Washington, em março.