Na véspera de encontro com Xi Jinping, Lula anuncia R$ 27 bilhões de investimentos chineses no Brasil

A China recebe vários líderes latino-americanos em Pequim, nesta segunda-feira (12), na véspera de um importante fórum diplomático para fortalecer relações com a região. O encontro ganha ainda mais importância em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos. O presidente Lula faz uma visita oficial ao país, onde participa do Seminário Empresarial China-Brasil e do Fórum China-CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos). No primeiro dia de agenda em Pequim, ele anunciou uma série de investimentos chineses no Brasil que somam R$ 27 bilhões.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a Pequim no sábado (10) para uma visita de Estado de cinco dias.

Nesta segunda, Lula se encontrou com representantes de grupos empresariais chineses (GAC, Windey Technology, Envision e Norinco) que irão investir ou estudam investimentos no Brasil nas áreas de produção de carros elétricos e híbridos, energia renovável, combustível de aviação, tecnologia, defesa e segurança pública, segundo comunicado do governo.