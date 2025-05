"Não é cocaína": Presidência francesa desmente presença de papelote em viagem de Macron

Na sexta-feira (9), o presidente francês embarcou em um trem noturno para Kiev, na Ucrânia, com o chanceler alemão, Friedrich Merz, o premiê britânico, Keir Starmer e o polonês Donald Tursk. A foto da viagem, divulgada pelas agências, acabou virando alvo de polêmica nas redes sociais.

Essa foi a primeira visita conjunta dos líderes à capital ucraniana desde o início da guerra, em 2022. Eles se encontraram com o presidente Volodymyr Zelensky e defenderam um cessar-fogo total e incondicional de 30 dias como condição para as discussões de paz com a Rússia.

Mas, além das negociações de paz, o que virou notícia foi uma foto divulgada pelas agências e publicada na imprensa francesa. Na imagem, os líderes aparecem conversando e o que parece ser um lenço pode ser visto ao lado do presidente francês.