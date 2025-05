Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) anuncia dissolução após mais de 40 anos de luta armada

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) anunciou nesta segunda-feira (12) sua dissolução e o fim de mais de quatro décadas de luta armada contra o Estado turco, segundo a agência de notícias pró-curda ANF. "O 12º Congresso do PKK decidiu dissolver a estrutura organizacional do partido e encerrar a luta armada", declarou o grupo curdo em comunicado. O congresso foi realizado na semana passada

Em 27 de fevereiro, o líder histórico do PKK, Abdullah Öcalan, pediu ao movimento que depusesse as armas e encerrasse a guerrilha que causou mais de 40 mil mortes desde 1984.

O apelo de Öcalan, que está preso há 26 anos na ilha-prisão de Imrali, no litoral de Istambul, ocorreu após uma mediação iniciada no outono europeu pelo principal aliado do presidente Recep Tayyip Erdogan, o nacionalista Devlet Bahçeli, através do partido pró-curdo DEM.