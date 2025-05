Reino Unido: premiê promete "retomar controle das fronteiras" e endurece regras para imigração

"Todas as áreas do sistema migratório ? incluindo vistos de trabalho, reagrupamento familiar e estudo ? serão reforçadas para que possamos controlá-las melhor.A aplicação será mais rigorosa do que nunca, e o número de imigrantes vai diminuir", afirmou o líder trabalhista.

A ministra do Interior, Yvette Cooper, deve apresentar os detalhes da proposta ao parlamento ainda nesta segunda.

"Vamos criar um sistema controlado, seletivo e justo, em total ruptura com o passado", disse Starmer.

A chamada imigração líquida ? diferença entre o número de pessoas que entram e saem do país ? foi de 728 mil entre junho de 2023 e junho de 2024. No ano anterior, chegou a quase 1 milhão.

O governo, que critica a gestão migratória dos governos conservadores precedentes, já havia antecipado parte do plano nos últimos dias. A pressão aumentou após o bom desempenho do partido anti-imigração Reform UK, de Nigel Farage, nas eleições locais de 1º de maio.

Visto permanente só após 10 anos no país

O governo pretende dificultar a obtenção do visto permanente (Indefinite Leave to Remain - ILR) concedido a 162 mil pessoas no ano passado ? o que representa uma alta de 35% em relação a 2023. Para solicitá-lo, o tempo mínimo de permanência no país exigido passará de cinco para dez anos.