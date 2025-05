"Resultados e jogo ofensivo": imprensa europeia repercute Carlo Ancelotti na seleção brasileira

No jornal The Guardian, da Inglaterra, onde Ancelotti foi campeão com o Chelsea, a reportagem diz que "ele parte para a América do Sul com um currículo incomparável no futebol europeu".

O diário Sport Bild, da Alemanha, país onde ele se consagrou com o Bayer de Munique, lembrou que o "Brasil é o primeiro trabalho de Ancelotti como técnico de seleção. Ele trabalhou como assistente técnico de Arrigo Sacchi na seleção italiana entre 1992 e 1995", período em que a Itália foi finalista da Copa de 1994 e perdeu para o Brasil.

Namoro antigo

O Brasil já havia tentado, sem sucesso, contratar Ancelotti em 2023, mas o técnico do Real Madrid, na ocasião, recusou a oferta. As negociações com o italiano foram retomadas após a demissão de Dorival Júnior, no mês passado.

Carlo Ancelotti poderá ser o primeiro treinador estrangeiro da seleção brasileira numa Copa do Mundo.

A seleção brasileira já teve treinadores estrangeiros, como o uruguaio Ramon Platero (1925), o português Joreca (1944) e Filpo Nunez (1965).