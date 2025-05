Alemanha dissolve grupo de extrema direita antissemita que criou 'reino' paralelo com moeda e leis próprias

A organização "Reino da Alemanha" foi dissolvida nesta terça-feira (13) por rejeitar o Estado alemão, promover teorias conspiratórias antissemitas e atuar ilegalmente nos setores bancário e de seguros. Fundado em 2012 por Peter Fitzek, ex-instrutor de caratê que se autoproclamou rei, o "Königreich Deutschland" tem sede no leste da Alemanha, nas proximidades de Wittenberg, entre Berlim e Leipzig.

A dissolução é uma iniciativa do novo governo alemão que decidiu enfrentar o avanço das ideologias conspiracionistas e extremistas no país, proibindo nesta terça-feira (13) uma importante organização desse movimento, acusada de "atacar a ordem democrática".

Foram realizadas operações de busca em sete regiões contra o chamado "Reino da Alemanha", informou o Ministério do Interior do país. O grupo, que conta com cerca de 6.000 apoiadores, "nega a existência da República Federal da Alemanha" e "rejeita seu sistema jurídico".