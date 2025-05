Ator francês Gérard Depardieu é condenado a 18 meses de prisão por agressões sexuais

Acusações de quase 20 mulheres

Esse é o primeiro grande processo por agressões sexuais na França com ecos do movimento #MeToo. As acusações contra Depardieu abalaram a indústria cinematográfica do país e a primeira condenação por esse tipo de crime coincide com o início do principal evento do setor: o Festival de Cannes.

Quase 20 mulheres acusaram Depardieu por agressões e assédios sexuais, mas a maioria das denúncias foi arquivada porque os supostos crimes prescreveram. A atriz francesa Charlotte Arnould foi a primeira a registrar uma denúncia. Em agosto, o Ministério Público de Paris solicitou que o ator fosse julgado por estupros denunciados por ela. Esse será o próximo julgamento que o artista enfrentará.

O movimento #MeToo para denunciar o sexismo, a violência e a misoginia no mundo do entretenimento surgiu nos Estados Unidos, mas rapidamente chegou à França, onde novos escândalos surgem com frequência. Uma comissão parlamentar do país propôs em abril quase 90 medidas para enfrentar as "violências morais, sexistas e sexuais no mundo da cultura", que considerou "sistêmicas, endêmicas e persistentes".

(RFI com agências)