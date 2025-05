Festival de Cannes homenageia 'atores que se posicionam'; Brasil concorre à Palma de Ouro

Binoche prestou homenagem especial à fotojornalista palestina Fatima Hassouna, morta em um bombardeio israelense na Faixa de Gaza em abril de 2025. Hassouna, de 25 anos, era a protagonista do documentário Put Your Soul on Your Hand and Walk, dirigido por Sepideh Farsi e selecionado para a mostra paralela ACID do festival francês.

"Fatima deveria estar entre nós esta noite. A arte permanece. Ela é o testemunho poderoso de nossas vidas, de nossos sonhos", declarou a estrela em um discurso no qual também mencionou os "reféns de 7 de outubro e todos os reféns, os prisioneiros, os afogados que enfrentam o terror e morrem com um terrível sentimento de abandono".

De Niro homenageado

Ovacionado de pé no Palais des Festivals, o ator Robert De Niro, visivelmente emocionado, recebeu a Palma de Ouro honorária. A homenagem foi conduzida por Leonardo DiCaprio, amigo próximo e parceiro de cena de Robert De Niro em "Assassinos da Lua das Flores", exibido em Cannes em 2023.

"Muito obrigado ao Festival de Cannes por ter criado esta comunidade, este universo, este lar para todos que amam contar histórias na tela grande", disse Robert De Niro em seu discurso. A fala de De Niro era aguardada com expectativa, principalmente após as ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar uma taxa de 100% sobre filmes estrangeiros. De Niro, conhecido por suas críticas públicas a Trump, já havia comparado o presidente ao mafioso que interpretou em Os Bons Companheiros, afirmando que sua gestão era marcada por "caos e irracionalidade".

A cerimônia também contou com uma participação surpresa da cantora francesa Mylène Farmer, ex-jurada do festival, que subiu ao palco e cantou em homenagem a David Lynch, diretor de Twin Peaks e Cidade dos Sonhos, que faleceu em janeiro deste ano.