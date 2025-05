Festival de Cannes proíbe nudez e 'caudas longas' no tapete vermelho para 'preservar decência'

Foi o caso da modelo americana Bella Hadid em 2024, dona de nada menos do que 60 milhões de seguidores no Instagram. Convidada para a exibição do filme O Aprendiz, ela apareceu no tapete vermelho usando um vestido Saint Laurent cor areia, transparente na região do busto. Na mesma edição, a fotógrafa Nadia Lee Cohen vestiu um modelo de malha transparente, também da maison Saint Laurent, durante a pré-estreia de O Senhor dos Mortos. Dias depois, a atriz Vicky Krieps escolheu um vestido da coleção Armani Privé com inspiração em lingerie íntima.

Mas o ápice da transparência foi alcançado por Bianca Censori, que surgiu no tapete vermelho do Grammy 2025 ao lado do etnão marido, Kanye West, usando um vestido que deixava o corpo totalmente à mostra. Os exemplos acima mostram como é difícil definir com precisão o que constitui nudez e devem deixar estilistas que trabalham com rendas e tecidos leves em alerta, como observou a rede de TV CNN.

"Não se trata de regular o vestuário"

Em nota enviada à AFP, o Festival de Cannes afirmou que apenas "explicita regras já aplicadas há muito tempo". "Não se trata de regular a forma de se vestir, mas sim de proibir a nudez total no tapete vermelho", declarou um porta-voz do evento.

No site oficial, o festival especifica que é exigido "traje de gala (vestido longo ou smoking)" para as sessões especiais do Grand Théâtre Lumière, realizadas entre 19h e 22h, com a presença das equipes artísticas. Caso não seja possível, também são aceitos "vestidos pretos simples, vestidos de coquetel, terninhos escuros ou blusas elegantes combinadas com calça preta". Para os homens, são permitidos ternos pretos ou azul-marinho com gravata borboleta ou gravata escura.

Por outro lado, o uso de salto alto não será obrigatório para as mulheres. "Sapatos elegantes e sandálias com ou sem salto" estão liberados, segundo a organização. Tênis, no entanto, continuam estritamente proibidos.