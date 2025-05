Festival de Cinema de Cannes 2025 começa com Brasil em destaque

A atriz Juliette Binoche, ícone do cinema francês, é a presidente do júri.

Fora da competição

Fora da competição, um dos destaques é a exibição do último filme da saga "Missão Impossível", estrelado por Tom Cruise. O longa "The Final Reckoning" (O Acerto Final), dirigido por Christopher McQuarrie, será exibido na noite de quarta-feira (14), segundo dia do festival, prometendo muita emoção no tradicional tapete vermelho de Cannes.

Outra estrela de Hollywood muito aguardada é a atriz Scarlett Johansson. Ela estrela o novo filme de Wes Anderson, "The Phoenician Scheme", mas a maior expectativa é em relação ao seu primeiro filme como diretora, Eleanor the Great (Eleanor a Grande), selecionado na mostra Un Certain Regard.

O Brasil volta a marcar presença na mostra Cannes Classic, com uma homenagem ao cineasta Cacá Diegues, morto no ano passado. O documentário "Para Vigo Me Voy", sobre a vida de um dos idealizadores do Cinema Novo e várias vezes selecionado em Cannes, será exibido na segunda-feira (19). O filme é dirigido por Lirio Ferreira e Karen Harley. O documentário conta com a participação de Antonio Pitanga e Renata Magalhães, além de entrevistas com Cacá Diegues.