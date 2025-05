Goodyear é suspeita de ter ocultado defeitos em pneus de caminhões que causaram acidentes fatais

As duas últimas acusações sujeitariam o terceiro maior fabricante de pneus do mundo a "uma multa máxima de até 10% do seu faturamento", de acordo com o promotor do caso.

Pneus continuam no mercado

A investigação diz respeito a três colisões fatais envolvendo veículos pesados ??de mercadorias equipados com pneus Goodyear em três departamentos da França, Somme, Doubs e Yvelines, em 2014 e 2016, que resultaram em quatro mortes no total.

Os casos levaram os investigadores a realizarem buscas em maio de 2024 na Goodyear na França, em Luxemburgo e na sede europeia da empresa em Bruxelas.

Segundo a investigação, os acidentes foram causados ??pelo estouro do pneu dianteiro esquerdo dos caminhões, fazendo com que os motoristas perdessem o controle do veículo. Em cada um desses casos, diferentes especialistas concluíram que o estouro dos pneus Goodyear Marathon LHS II ou Marathon LHS II+ não foi devido a uma causa externa, mas a um defeito de fabricação.

A empresa americana é acusada de ter conhecimento do defeito nos dois modelos, no entanto, não ter avisado seus clientes. Desde 2013, a Goodyear implementa "programas de troca voluntária", que lhe permitiram recuperar aproximadamente 50% dos equipamentos incriminados.