Israel usa fome como 'arma de guerra' na Faixa de Gaza, denuncia ONG francesa

Ela relatou que fazer pão se tornou um "verdadeiro desafio", pois não há gás para cozinhar. "Temos que queimar tudo o que encontramos, mesmo que isso nos cause problemas respiratórios, pois não há madeira para o fogo", lamentou.

O acesso à água também é um "desafio". "Meu irmão mais novo e minha sobrinha vão até um ponto de água de madrugada, tentando evitar as longas filas. Eles até fizeram amizade com o proprietário", contou Safaa. Durante a noite, ela sonha com uma mesa cheia de comida e uma refeição quente e saborosa.

No relatório, a ONG Médecins du Monde faz um apelo aos líderes mundiais a intervir imediatamente contra as graves violações do direito internacional humanitário.

(Com agências)