Kim Kardashian chora em tribunal e perdoa ladrões em julgamento de roubo milionário em Paris

"Eu te perdôo", disse Kim Kardashian. Mas "isso não muda o trauma", completou. A influenciadora começou a chorar e enxugou as lágrimas. "Naturalmente, é muito comovente", disse, especialmente porque ela quer "se tornar advogada" e lutar pelos direitos dos presos nos Estados Unidos, afirmou. "Eu acredito em segundas chances", disse a estrela por meio de um intérprete e olhando de maneira solene para o reincidente, que entrou no tribunal se apoiando em uma bengala.

"Este perdão é como a luz do sol. Agradeço. Por 10 anos, o remorso e o arrependimento têm me desgastado, no verdadeiro sentido da palavra", escreveu Aomar Aït Khedache em um pedaço de papel lido pelo juiz.

O acusado admitiu ser um dos homens encapuzados que entraram no quarto do hotel de Kim na noite de 2 de outubro de 2016.

"Tenho filhos"

No início da audiência, o tribunal pediu que a influenciadora contasse o que aconteceu. "Eu costumava andar pelas ruas de Paris, mesmo por volta das 3 da madrugada. Sempre me senti segura na cidade; era um lugar mágico", conta. Mas depois desta Semana de Moda de 2016, "tudo mudou", diz enxugando as lágrimas com um lenço.

Ela conta que no dia do roubo, decidiu não sair do hotel depois da meia-noite e estava fazendo as malas para o voo de volta no dia seguinte.