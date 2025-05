"Macron é um presidente em busca de boas vibrações", diz jornal

Jornais franceses desta terça-feira (13) se concentram na entrevista que o presidente Emmanuel Macron concederá esta noite em horário nobre na TV aberta do país. Além dos assuntos políticos domésticos, a imprensa francesa especula que o chefe de Estado responderá, no programa que foi intitulado "Os desafios da França", sobre pautas internacionais, pelas quais ele é responsável, e que se tornaram uma ocorrência diária.

O portal de notícias Franceinfo, aposta que Macron comentará temas mais recentes de grande repercussão como a viagem do fim de semana à Ucrânia ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, do chanceler alemão, Friedrich Merz, e do primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, onde o francês exigiu um cessar-fogo de Vladimir Putin antes de uma reunião com Volodymyr Zelensky, que deve acontecer na quinta-feira em Istambul. Espera-se que as consequências da guerra comercial de Donald Trump também dominem a primeira parte do programa, previsto para durar duas horas.