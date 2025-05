"Não queremos desencadear uma Terceira Guerra Mundial", diz Macron sobre envio de tropas à Ucrânia

O presidente francês Emmanuel Macron disse nesta terça-feira (13) que sanções massivas seriam aplicadas contra a Rússia com o objetivo de conseguir um cessar-fogo nos próximos dias. As declarações foram feitas em uma entrevista para o canal de TV francês TF1, onde o chefe de Estado também disse que a França está "pronta para abrir" uma discussão sobre a implantação de aeronaves francesas armadas com "bombas" nucleares em outros países europeus.

"Nossa vontade é aplicar sanções", se a Rússia "confirmar o não respeito" de um cessar-fogo na Ucrânia, garantiu Macron, se referindo principalmente a "sanções secundárias" sobre serviços financeiros ou combustíveis.

O chefe de Estado, no entanto, estimou que não há um "quadro legal" para usar os ativos russos congelados e que esta "não é uma boa solução".