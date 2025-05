"Precisamos de rotas que sejam vetores de desenvolvimento", diz Lula em cúpula da Celac na China

"É muito importante que o presidente Xi Jinping tenha assumido cinco compromissos na ajuda ao desenvolvimento dos países da Celac. Eu acho isso extraordinariamente positivo, sobretudo num momento em que os países mais pobres precisam de ajuda dos países mais ricos", avaliou o presidente brasileiro, após participar das sessões de trabalho da cúpula em Pequim. "Estou feliz, é a primeira vez que eu participo dessa reunião aqui na China e saio satisfeito, além dos acordos que nós estamos fazendo com o Brasil", reiterou Lula.

"Vetores de desenvolvimento"

A China é o maior parceiro comercial do Brasil e de boa parte dos membros da Celac. A balança comercial entre esses países e o gigante asiático somou US$ 427 bilhões entre janeiro e setembro de 2024, segundo dados do Ministério de Comércio da China. O objetivo da cúpula é aumentar o volume dessas transações, no momento em que Pequim precisa encontrar novos destinos para a produção industrial, em meio à guerra comercial de Trump.

Ao discursar no evento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a integração entre os países da América Latina e uma forte parceria comercial e estratégica com a China. "A demanda chinesa foi um dos propulsores do crescimento que experimentamos no início do século", observou Lula. "Obtivemos avanços expressivos na redução da pobreza e na desigualdade", destacou.

"O apoio chinês é decisivo para tirar do papel rodovias, ferrovias, portos e linhas de transmissão. Mas a viabilidade econômica desses projetos depende da capacidade de coordenação de nossos países para conferir a essas iniciativas escala regional", disse o presidente. "Não precisamos apenas de corredores de exportação, mas de rotas que sejam vetores de desenvolvimento e união", acrescentou. "Por séculos, recursos extraídos da América Latina e do Caribe enriqueceram outras partes do mundo. Temos a chance de fazer diferente", lançou.

Lula ainda defendeu o multilateralismo e o livre comércio, afirmando que é preciso ter trocas equilibradas entre os países. "A revolução digital não pode criar um novo abismo tecnológico entre nações", acrescentou, exigindo que o desenvolvimento da inteligência artificial não seja um privilégio de poucos. "A América Latina e o Caribe podem mostrar ao mundo que é possível conter as mudanças do clima sem abdicar do crescimento econômico e da justiça social", afirmou Lula, citando a COP 30 na Amazônia como um ponto de virada para soluções coletivas.