Relatório alerta para quantidade recorde de mais de 83 milhões de deslocados internos no mundo

Um relatório divulgado por duas Ongs nesta terça-feira (13) alerta que até o final de 2024 as guerras e as catástrofes naturais resultaram em mais de 83 milhões de deslocados internos no mundo. O número é equivalente à toda a população da Alemanha. Contrariamente aos refugiados, que são forçados a deixar seus países, os deslocados internos são pessoas que são obrigadas a abandonar suas casas, mas se instalam em outras localidades dentro de suas próprias nações.

O balanço foi elaborado pelo Observatório das Situações de Deslocamento Interno e o Conselho Norueguês para os Refugiados. O documento aponta que até o final 2024 a quantidade de deslocados deu um salto de 7,5 milhões em relação ao ano anterior. Nas últimas seis décadas, o aumento foi de 50%, indica ainda o relatório.

Segundo as duas Ongs, cerca de 90% desses deslocamentos forçados se devem aos conflitos e às violências, e castigaram 73,5 milhões de pessoas. Esse número registrou um aumento de 80% em 2018.