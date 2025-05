Crise crônica: Leão 14 tem desafio de sanear as obscuras contas do Vaticano

Em 1982, após a descoberta de um rombo em suas contas de US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 7,8 bilhões, na cotação da época), o Ambrosiano quebrou e deixou para o Vaticano uma dívida com os credores de mais de US$ 240 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão). Nesse mesmo ano, o diretor do banco, Roberto Calvi, apareceu enforcado em uma ponte em Londres. Os juízes italianos chegaram a cogitar um possível assassinato vinculado à máfia.

Quando Francisco chegou ao trono de São Pedro, em 2013, a situação ainda era delicada. Os Estados Unidos tinham acabado de inserir o Vaticano na lista de países com uma situação preocupante em relação à luta contra a lavagem de dinheiro e o Banco da Itália havia desativado os terminais de pagamento na cidade-Estado.

O jesuíta argentino criou em 2014 um secretariado para a Economia e colocou em seu comando o cardeal australiano George Pell, o mesmo que tinha a imagem arranhada em seu país por um caso de pedofilia no qual acabou sendo absolvido.

À frente do conselho administrativo da instituição bancária vaticana, Francisco nomeou Jean-Baptiste de Franssu, um leigo vindo do mundo das finanças. "Quando cheguei, não havia uma governança sólida, as regras não eram respeitadas e não tínhamos as competências adequadas", contou o banqueiro francês na sexta-feira.

Após um processo de escrutínio, foram retirados investimentos do banco vaticano em empresas vinculadas com armamentos, eutanásia e aborto e, ainda que com dificuldade, foram implementadas medidas de transparência. "No Vaticano, assim como em toda instituição, houve resistência, mas nós fomos mais resistentes do que aqueles que resistiam", afirmou Franssu. Por exemplo, "nos demos conta de que havia mais ou menos 5.000 contas" sem nenhum vínculo com o Vaticano e "as encerramos", explicou.

"Limpar a esfinge do Egito com uma escova de dentes"

Desde então, a reputação da Santa Sé melhorou. Passou a integrar o espaço de pagamento europeu SEPA e foi elogiada pelo Conselho da Europa por sua luta contra a lavagem de dinheiro.