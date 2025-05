Festa brasileira e Missão Impossível prometem empolgar 2° dia do Festival de Cannes

Depois da emocionante e engajada cerimônia de abertura do 78° Festival de Internacional de Cinema de Cannes, a competição pela Palma de Ouro começa nesta quarta-feira (14) com a exibição de dois filmes. Fora da competição, a estreia mundial do último episódio da saga Missão Impossível e a festa brasileira de abertura do Mercado do Filme prometem empolgar o público e os participantes do festival.

Discursos engajados, pela paz e contra a política de Donald Trump, e um desfile de celebridades do cinema mundial marcaram a cerimônia de abertura do Festival de Cannes. Emocionado e aplaudido de pé durante vários minutos, o ator americano Robert de Niro recebeu das mãos de Leonardo de Caprio uma Palma de Ouro de Honra pelo conjunto da carreira. O irreverente cineasta Quentin Tarantino declarou aberta a 78a edição do maior festival de cinema do mundo.

A competição oficial pela Palma de Ouro começa nesta quarta-feira. Dois dos 22 longas-metragens selecionados entram na disputa. "Sound of Falling" (Som de Queda), da alemã Mascha Schilinski, e Two Prosecutors (Dois Procuradores), do ucraniano Serguei Loznitsa