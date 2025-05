Fórum China-Celac: uma virada estratégica na guerra comercial entre Washington e Pequim

O presidente chinês Xi Jinping disse que Pequim e Bogotá devem aproveitar essa "oportunidade" para "levar a cooperação bilateral a um nível ainda mais elevado". O líder asiático prometeu desbloquear 66 bilhões de yuans (mais de R$ 50 bilhões no câmbio atual) para o "desenvolvimento" dos países da região.

Cambia la historia de nuestras relaciones exteriores. A partir de ahora Colombia se relaciona con el mundo entero en pie de igualdad y libertad pic.twitter.com/4RQoJpmT59 ? Gustavo Petro (@petrogustavo) May 14, 2025

No Fórum China-Celac, Xi Jinping insistiu na importância de uma relação mais estreita e de cooperação com a América Latina e o Caribe em um período de "confronto geopolítico" e "protecionismo", em uma crítica visando os Estados Unidos. Sem mencionar diretamente o governo norte-americano, Xi criticou qualquer interferência estrangeira e lembrou o apoio histórico da China à soberania latino-americana, referindo-se à sua solidariedade passada com o Panamá.

Em um momento de guerra comercial com os Estados Unidos, o Fórum China-Celac representa uma virada estratégica para Pequim. Os encontros realizados e os acordos assinados reforçam a presença do gigante asiático no chamado "Sul global", onde os chineses buscam ampliar suas parcerias econômicas.

Durante as várias discussões, Xi Jinping propôs ir além do comércio tradicional de matérias-primas, concentrando-se em setores emergentes, como energia limpa, inteligência artificial (IA) e telecomunicações. O líder chinês se apresentou aos representantes latino-americanos como um parceiro estável e confiável em um mundo abalado pela instabilidade e pelo protecionismo.

Aumento das importações chinesas

A China prometeu aumentar suas importações de produtos da América Latina e investir mais neles, um compromisso bem recebido pelo presidente brasileiro e seu colega chileno. Lula anunciou um investimento chinês de US$ 4,7 bilhões no Brasil em carros elétricos, energias renováveis e internet via satélite. O objetivo é conectar áreas remotas e competir com a Starlink.