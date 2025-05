Macron defende seus oito anos de governo, mas sofre duras críticas de opositores de direita e esquerda

Os jornais franceses desta quarta-feira (14) analisam a entrevista de mais de três horas concedida pelo presidente Emmanuel Macron na noite de terça-feira (13) na TV aberta do país, em que o centrista defendeu o balanço de oito anos de seu governo. Tendo o jornalista Gilles Bouleau como mediador, o programa no canal TF1 contou com a presença de diversos debatedores para confrontar as ações do líder francês e cobrar soluções para os principais problemas do país, que contou com a audiência de quase 5 milhões de telespectadores.

Emmanuel Macron começou enfatizando o seu compromisso diplomático, destacando o objetivo de obter um "cessar-fogo" na Ucrânia e afirmando estar pronto para discutir com outros países europeus a implantação de aeronaves francesas equipadas com armas nucleares.

Afirmando que não cabia a ele descrever a situação em Gaza como "genocídio", mas sim aos "historiadores", o presidente francês denunciou duramente a política do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu: "é inaceitável", "uma vergonha", cita o jornal Libération.