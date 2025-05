Novo chanceler promete dotar Alemanha com 'exército mais poderoso da Europa'

Sem surpresa, o chanceler manifestou um apoio firme à Ucrânia, que está em guerra com a Rússia há mais de três anos, desde o início da invasão do seu território. A paz é necessária, mas não deve ser "imposta à Ucrânia contra sua vontade", segundo ele.

O sucessor conservador de Olaf Scholz na chancelaria também alertou: Moscou não se contentará com uma vitória sobre Kiev ou com a anexação de uma parte do país. "Diante da ameaça russa e do afastamento dos Estados Unidos, a Alemanha precisa se rearmar", insistiu.

"A Alemanha pode voltar a ser uma locomotiva"

"A força repele os agressores, a fraqueza convida à agressão", resumiu Merz. "No futuro, o governo alemão fornecerá todos os recursos financeiros necessários para que a Bundeswehr [as Forças Armadas da Alemanha] se torne o exército convencional mais forte da Europa. Isso é adequado para o país mais populoso e mais forte economicamente da Europa. Nossos amigos e parceiros também esperam isso de nós. Na verdade, eles praticamente exigem isso", afirmou.

Essa força no cenário internacional está alinhada com uma recuperação econômica da Alemanha, que enfrenta recessão e uma crise em seu modelo.

Merz, que prevê reformas conforme o acordo de coalizão firmado entre os cristãos e os sociais-democratas, afirmou que "a Alemanha pode voltar a ser uma locomotiva econômica que o mundo admira." O chanceler prometeu aos seus eleitores impacientes, enquanto sua popularidade permanece baixa: "Quero que vocês sintam, até o verão [no hemisfério norte], que a situação está melhorando".