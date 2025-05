Paris libera banho no Sena em julho, cem anos após proibição

Um dos legados mais esperados das Olimpíadas vai se tornar realidade neste verão europeu: o banho no rio Sena será liberado em Paris. A prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo, anunciou que a população poderá mergulhar a partir de 5 de julho em alguns trechos do rio. Os espaços funcionarão até 31 de agosto — um século depois da proibição de nadar no Sena. E a prefeita garantiu que vai novamente participar da festa, como quando nadou no rio antes dos Jogos Olímpicos.

Serão três áreas destinadas ao público: perto da Île Saint-Louis (região central no coração de Paris), no porto de Grenelle (15º distrito, perto da Torre Eiffel) e na altura de Bercy (12º distrito). "Sim, eu vou nadar no Sena", afirmou Hidalgo, que pretende estar entre os primeiros parisienses a mergulhar. Ela também deve participar da abertura antecipada de locais de banho em Joinville-le-Pont e Maisons-Alfort, nos arredores de Paris, no dia 28 de junho.

De acordo com a prefeitura, as áreas só funcionarão em condições seguras. Correnteza forte, má qualidade da água ou chuvas intensas podem levar ao fechamento temporário. A análise será feita todos os dias, e a população será informada diariamente sobre a liberação de cada ponto.