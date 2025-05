Trump 'incentiva' Síria a normalizar laços com Israel após suspender sanções contra Damasco

O levantamento das sanções significa que "Washington aceitou as garantias da Arábia Saudita para legitimar o novo governo sírio", disse Rabha Seif Allam, do Centro al-Ahram de Estudos Políticos e Estratégicos, no Cairo. Isso permitirá que Damasco "receba o financiamento necessário para reanimar a economia, impor a autoridade do estado central e lançar projetos de construção com o apoio claro do Golfo", acrescentou a especialista.

A notícia foi recebida com comemoração na Síria, onde dezenas de homens, mulheres e crianças se reuniram na noite de terça-feira na Praça Umayyad, em Damasco. A reunião Trump-Sharaa ocorreu apesar da reticência de Israel, um aliado inabalável dos Estados Unidos.

Em Doha, Trump ganha avião de luxo de presente

A primeira visita de Donald Trump à região foi para assinar grandes acordos econômicos. Na Arábia Saudita, a Casa Branca afirmou ter conseguido investimentos no valor de US$ 600 bilhões.

Riade fez um show para Donald Trump, e espera-se que Doha, onde ele estará em visita na quarta-feira, faça o mesmo.

Mas a visita do ex-magnata do setor imobiliário aos líderes do Catar terá como pano de fundo um escândalo político que está ganhando força em Washington.