União Europeia eleva pressão sobre Rússia ao aprovar novo pacote de sanções visando petroleiros

Embaixadores dos 27 países do bloco aprovaram o 17º pacote de sanções contra a Rússia nesta quarta-feira (14), visando novos navios petroleiros "fantasmas", usados para contornar as sanções existentes que visam limitar as exportações de petróleo russo, segundo fontes diplomáticas. Essas novas sanções são independentes das sanções "massivas" previstas caso Moscou se recuse a negociar e aceitar um cessar-fogo de 30 dias já aceito por Kiev e exigido por seus aliados ocidentais.

Este novo pacote, que está em discussão há várias semanas, tem como alvo quase 200 novos navios fantasmas usados pela Rússia e cerca de 30 entidades acusadas de ajudar Moscou a contornar as sanções já em vigor.

No total, cerca de 345 navios estão agora na mira da União Europeia, de acordo com os diplomatas. Essa frota "fantasma", composta por embarcações geralmente antigas e não registradas, opera principalmente no Mar Báltico. Eles operam sem garantias ocidentais e com equipes inexperientes.