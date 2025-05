Uruguai decreta três dias de luto nacional pela morte de José Mujica

O presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, decretou três dias de luto para as cerimônias de despedida do ex-presidente José "Pepe" Mujica no Parlamento uruguaio. "Sentiremos muito a sua falta, velho querido", declarou Orsi, que participou do translado do corpo de Mujica de sua residência em direção ao centro de Montevidéu nesta quarta-feira (14).

O Uruguai decretou luto nacional pela morte do ex-presidente José "Pepe" Mujica até 16 de maio e o país se prepara o velório e as despedidas formais do líder e fundador do Movimento de Participação Popular (MPP), após seu falecimento, aos 89 anos, divulgado na terça-feira (14).

Mujica morreu após meses sofrendo de câncer de esôfago que se espalhou para o fígado, em janeiro, quando o ex-guerrilheiro anunciou categoricamente que sua vida estava chegando ao fim. "Estou morrendo", disse Mujica na ocasião.