Festival de Cannes toma decisão inédita de proibir participação de ator acusado de agressões sexuais

A organização do Festival de Cinema de Cannes confirmou uma informação veiculada pelas mídias francesas de que o ator Théo Navarro-Mussy não participará da exibição de seu filme "Dossier 137" nesta quinta-feira (15). O artista francês é acusado por três ex-colegas de agressões sexuais.

A decisão é inédita e ocorreu sob a iniciativa do diretor do festival, Thierry Frémaux. Segundo a revista francesa Télérama, a resolução foi tomada antes do início do evento e com o acordo dos produtores do longa-metragem dirigido pelo franco-alemão Dominik Moll.