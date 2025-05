Índia e Paquistão se acusam mutuamente de falhas no controle de suas respectivas armas nucleares

Desde sua conclusão no sábado, a trégua entre os dois países tem sido respeitada e deve se estender até domingo, informou o chefe da diplomacia paquistanesa, Ishaq Dar, na quinta-feira. Mas a retórica entre as duas capitais rivais continua altamente agressiva.

Na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishanka, garantiu que seu país não retomaria sua participação no Tratado das Águas do Indo até que o Paquistão cessasse seu apoio ao "terrorismo transfronteiriço".

"Chantagem nuclear"

Após o ataque a Pahalgam, a Índia anunciou a suspensão do Tratado das Águas do Indo assinado em 1960 com o Paquistão, e o primeiro-ministro Narendra Modi ameaçou "cortar o fornecimento de água" para seu vizinho. "A Índia não tolerará nenhuma chantagem nuclear do Paquistão", disse Modi na noite de segunda-feira.

Nos últimos dias, o país negou categoricamente os relatos de um ataque a uma instalação nuclear paquistanesa. "Não atingimos (a instalação nuclear paquistanesa em) Kirana Hills ou qualquer coisa nela", declarou o general da força aérea indiana, AK Bharti, na segunda-feira.

Esse local, que se acredita abrigar o arsenal nuclear do Paquistão, embora isso nunca tenha sido confirmado ou negado, está localizado a 200 km das cidades atingidas na semana passada por mísseis indianos. Durante toda a crise, o Paquistão repetiu que a opção nuclear não estava em discussão. A Índia possui armas atômicas desde a década de 1990, fornecidas por mísseis terra-terra de alcance intermediário.