ONG acusa Israel de usar bloqueio em Gaza como 'ferramenta de extermínio'; novos ataques matam mais de 100

Grávida morta a caminho da maternidade

A Human Rights Watch acusou Israel de usar o bloqueio como uma "ferramenta de extermínio". Na quarta-feira, a Gaza Humanitarian Foundation (GHF), uma ONG criada e apoiada por Washington, anunciou que pretendia operar no local até o final de maio, com a distribuição de quase 300 milhões de refeições por um período inicial de 90 dias. Desde o início da guerra em Gaza, a violência também explodiu na Cisjordânia, um território ocupado por Israel desde 1967.

De acordo com vários líderes israelenses, a mulher israelense morta na noite de quarta-feira em seu carro no centro desse território estava grávida a caminho da maternidade para dar à luz. Israel, através do chefe do Estado-Maior do Exército, o general Eyal Zamir, prometeu usar "todos os meios" para encontrar os autores do tiroteio perto do assentamento israelense de Bruchin, na Cisjordânia ocupada, que tirou a vida da mulher. Na quinta-feira, os grupos de WhatsApp dos colonos israelenses na Cisjordânia estavam cheios de pedidos de vingança após o ataque.

No norte da Cisjordânia, cinco palestinos foram mortos na quinta-feira durante uma operação israelense em Tamoun, de acordo com o prefeito e o exército, que alegou que eles eram "terroristas".

As represálias israelenses deixaram pelo menos 53.010 pessoas mortas em Gaza, a maioria civis, de acordo com os últimos números do Ministério da Saúde do Hamas, que a ONU considera confiáveis.

(Com informações da AFP)