Premiê francês é acusado de mentir diante de comissão que investiga agressões em escola católica da França

A tradicional instituição foi palco durante décadas de agressões de alunos por religiosos que trabalhavam no local. Vários testemunhos garantem ter advertido Bayrou nos anos 1990, quando era ministro da Educação. Os próprios filhos do atual premiê estudaram na escola e sua primogênita, Hélène Perlant, diz ter assistido e sofrido violências no local, sem tê-las revelado ao pai.

Em março, uma antiga professora da instituição revelou às mídias francesas que ela e a esposa do chefe de governo, Elisabeth Bayrou, que ensinava catequismo na Notre-Dame de Bétharram, testemunharam cenas de agressão, mas não as denunciaram. Um outro filho do casal estudava na mesma classe de um aluno que perdeu a audição após ter sido espancado por um professor da instituição.

Recentemente, as mídias francesas também revelaram que, nos anos 1990, quando vários casos vieram à tona, Bayrou fazia parte de uma comissão de "apoio" à escola e chegou a realizar uma visita à instituição.

Confusão nas respostas

Diante da comissão, o premiê desviou de todas as acusações, recusando qualquer responsabilidade e ter acobertado os abusos. "Não tive informações privilegiadas", garantiu o primeiro-ministro na quarta-feira diante da comissão parlamentar.

Demonstrando incompreensão sobre os detalhes, o chefe de governo também suscitou confusão em suas respostas, pontuadas por declarações maliciosas. "Teria preferido falar sobre as vítimas", adicionou o primeiro-ministro, referindo-se às cerca de 200 pessoas que denunciaram as agressões na Notre-Dame de Bétharram.