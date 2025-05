Condenado por corrupção, ex-presidente francês recebe liberdade condicional

Outros dois réus foram condenados à mesma sentença do ex-presidente. O advogado Thierry Herzog, defensor do ex-presidente de longa data, e o ex-juiz Gilbert Azibert, do Tribunal de Cassação, a mais poderosa instância do sistema judiciário francês. O Tribunal de Apelação considerou ambos culpados de firmar um "pacto de corrupção" com Sarkozy em 2014.

O objetivo era que Azibert tentasse influenciar um recurso que Sarkozy havia apresentado em outro caso de supostas doações ilegais ao seu partido pela milionária Liliane Bettencourt, dona da L'oréal, que morreu em 2017.

Financiamento da Líbia

Sarkozy ainda sofre outra acusação: em 2005, ele teria feito um acordo com o então ditador da Líbia, Muammar Kadafi - morto em 2011 - , para receber financiamento para sua vitoriosa campanha presidencial de 2007. Em troca, o político francês ofereceria benefícios diplomáticos a Kadhafi.

"Ele lutará contra as falsas acusações promotoria. Não há financiamento líbio para a campanha", disse o advogado do ex-presidente, Christophe Ingrain.

Em janeiro deste ano, Saif al-Islam Kadhafi, filho do ditador Kadhafi, confirmou que seu pai financiou a campanha de Sarkozy.