Sem Putin, delegação russa desembarca em Istambul para negociações de paz com a Ucrânia

A delegação enviada pelo presidente russo, Vladimir Putin, desembarcou nesta quinta-feira (15) em Istambul, na Turquia, para as primeiras negociações diretas com a Ucrânia desde o início da guerra. O chefe do Kremlin parece não ter atendido à convocação do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para participar presencialmente do encontro. Até o momento, não há definição de local e horário para as conversas.

O avião transportando a delegação russa aterrissou nesta manhã na Turquia, sem Putin. Segundo as agências de notícias do país, o nome do presidente da Rússia não consta da lista de participantes publicada na noite de quarta-feira (14) pelo Kremlin.

Antes do início dos diálogos entre as delegações russas e ucranianas, Zelensky se reúne com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, em Ancara. Apenas depois deste primeiro compromisso ele "decidirá as próximas etapas", afimou uma fonte de Kiev à AFP. O presidente ucraniano sugeriu no último domingo (11) que só aceitaria discutir sobre um acordo de paz na presença de Putin.