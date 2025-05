Suspeita de interferência russa na campanha eleitoral polonesa aumenta tensão entre os dois países

Os anúncios afetavam os três candidatos principais: o prefeito progressista de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, que está liderando as pesquisas, o candidato do partido nacionalista polonês Karol Nawrocki - o favorito do presidente americano Donald Trump - e o candidato da extrema-direita, Slawomir Mentzen. As postagens tinham como objetivo apoiar um candidato específico e descredibilizar os outros. O governo de Varsóvia diz estar monitorando a situação.

Segundo a Nask, a interferência "indica uma possível provocação". "O objetivo também poderia visar a desestabilização da situação política antes das eleições presidenciais", reiterou a agência. Varsóvia voltou a acusar a Rússia de realizar ações desestabilizadoras, como interferências em eleições, sabotagens e desinformação no país.

Antes de bloquear os anúncios políticos do Facebook na Polônia, a Meta havia afirmado não ter visto nenhuma evidência de uma ação estrangeira. Mais cedo, um porta-voz da empresa havia confirmado que os administradores destes anúncios eram autênticos e que estavam baseados na Polônia.

Campeã de ciberataques

A Polônia é o país da Europa mais atingido por ataques cibernéticos, apesar dos altos níveis de cibersegurança. Segundo dados do governo polonês, os serviços militares russos duplicaram a sua atividade contra o país: apenas em 2024 foram registrados mais de 600 mil incidentes. De acordo com um especialista da área, a empresa que gere o serviço de transporte ferroviário no país - que assumiu um papel de destaque na ajuda aos ucranianos desde o início da guerra - sofre dois mil ataques diários.

No início do ano, Varsóvia adotou o programa "Guarda Chuva Eleitoral", para combater a manipulação eleitoral. A iniciativa monitora as mídias sociais, verifica conteúdos na internet, além de criar relatórios analíticos sobre desinformação e mapear o financiamento de influenciadores. As eleições presidenciais na Polônia serão realizadas no próximo domingo, 18 de maio, e um possível segundo turno está marcado para 1º de junho.