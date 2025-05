Brasil vive "momento único" em Cannes, diz ministra da Cultura Margareth Menezes

RFI: O Brasil tem investido muito mais em cinema e na internacionalização do cinema. Já dá para ter uma ideia do retorno desse investimento no setor?

M.M.: Com o retorno dos filmes brasileiros às telas, cresceu o percentual do público brasileiro (assistindo) os filmes, as obras nacionais. Estamos abrindo também novas salas de cinema. Estamos no recorde histórico, agora já com mais de 3.000, quase 3.500. Vamos abrir esse ano mais 40, e em 2026 mais 60 salas. A nossa próxima meta é fazer uma articulação também com as portas de divulgação dos filmes, ou seja, os festivais.

RFI: Um dos dinamismos do cinema brasileiro atual é a regionalização, uma regionalização que se vê aqui nas telas, em Cannes. Como tem sido essa parceria do governo federal com os estados?

M.M.: Estamos retomando os arranjos regionais, que é uma política que promoveu justamente a abertura de outros polos produtores de cinema. Claro que numa escala menor do que no Rio e São Paulo, devido à tradição e a questão (de já serem) polos industriais. Nós estamos nesse momento fomentando a possibilidade e apoiando a abertura dessas outras células de produção cinematográficas nos outros estados. Tem a Ceará filmes, a Bahia filmes, Pernambuco também chegando. É importante porque você potencializa a oportunidade de melhorar também a qualidade da produção. Eu acho que a gente está fortalecendo o cinema nacional com essas novas portas abertas para os produtores e para as temáticas.

RFI: Este ano, uma associação de cineastas independentes criticou o ministério, dizendo que eles estavam se sentindo preteridos em relação à grandes empresas. Houve uma negociação para trazer esses cineastas independentes também para Cannes ou então para incluí-los mais em todos esses programas nacionais?

M.M.: A gente precisa entender de onde nós chegamos. Quando nós assumimos o ministério, não tinha o Conselho Superior de Cinema, não tinha o Comitê Gestor. Nós retomamos isso. Colocamos um Conselho Superior de Cinema, com representatividade de todas as cadeias, inclusive do setor independente. Agora, é uma reconstrução, né? Existe uma urgência também nessa questão comercial, porque é o que mantém vivo o setor. A gente ouve a crítica, e vai se reorganizando em função das necessidades. Eu acho muito importante e natural também dentro da democracia, que o setor se posicione e fale, mesmo, porque é a maneira que a gente tem de enxergar e de melhorar a política que está sendo implementada.